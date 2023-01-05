Эндокринолог Майоров развеял главный миф о связи сладостей и диабета

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Эндокринолог Александр Майоров заявил, что утверждение о том, что сладкое вызывает сахарный диабет является мифом, передает РИА Новости. Эксперт при этом уточнил, что риск заболевания повышается у людей с избыточной массой тела или ожирением. По его словам, у худого человека, который есть много сахара, такие же шансы заболеть диабетом, как и у тех, кто питается правильно.

Диабет бывает двух типов — первого и второго. Первый тип связан только с генетикой, а второй еще и с образом жизни. По статистике, вторым типом диабета болеют 97 процентов пациентов с этим диагнозом. Предупредить развитие диабета можно только через снижение веса, — сказал Майоров.

Врач предупредил, что заболеть сахарным диабетом можно даже, если человек вообще не ест сладкое, но употребляет жирную пищу.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.