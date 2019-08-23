https://static.news.ru/photo/54e6d7f6-c676-11e9-8c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Курение электронных сигарет не так безопасно, как мы привыкли считать. Необходимо более строго регулировать рынок электронных средств доставки никотина (ЭСДН), которые повышают риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.

Такую точку зрения высказал член координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков, передаёт РИА Новости .

Производители долго нам рассказывали, что негативных эффектов не так много, как от сигарет, но сейчас мы видим абсолютно обратное, и с каждым годом доказательств серьёзного вреда потребления ЭСДН для здоровья человека становится всё больше, — рассказал он.

24 августа в США был зафиксирован первый случай смерти от вейпа. Зыков считает, что после этого международное сообщество должно приравнять электронные сигареты к табаку. Но лучше вообще не допускать подобные товары на российский рынок, чтобы не допустить эпидемии их потребления среди молодёжи.

Как ранее писал News.ru, в субботу в Департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс сообщили о том, что человек, куривший вейп, был доставлен в больницу с тяжёлым респираторным заболеванием. Позднее он скончался.