Курение электронных сигарет не так безопасно, как мы привыкли считать. Необходимо более строго регулировать рынок электронных средств доставки никотина (ЭСДН), которые повышают риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.
Такую точку зрения высказал член координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков, передаёт
Производители долго нам рассказывали, что негативных эффектов не так много, как от сигарет, но сейчас мы видим абсолютно обратное, и с каждым годом доказательств серьёзного вреда потребления ЭСДН для здоровья человека становится всё больше, — рассказал он.
24 августа в США был зафиксирован первый случай смерти от вейпа. Зыков считает, что после этого международное сообщество должно приравнять электронные сигареты к табаку. Но лучше вообще не допускать подобные товары на российский рынок, чтобы не допустить эпидемии их потребления среди молодёжи.
Как ранее писал News.ru, в субботу в Департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс сообщили о том, что человек, куривший вейп, был доставлен в больницу с тяжёлым респираторным заболеванием. Позднее он скончался.