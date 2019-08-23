https://static.news.ru/photo/5d6871f0-c5ef-11e9-af2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diedra Laird/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты. Об этом сообщили в Департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс.

По данным ведомства, человек, куривший электронную сигарету, был экстренно доставлен в больницу с тяжёлым респираторным заболеванием. Уточняется, что за последнюю неделю в Иллинойсе удвоилось число госпитализаций с дыхательными проблемами людей, которые курят вейпы. Сообщается, что в общей сложности на больничную койку попали 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.



Ранее сообщалось, что власти США расследуют случаи лёгочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет. Всего в Соединённых Штатах с 28 июня по 15 августа были зафиксированы 94 случая болезней среди молодых потребителей электронных сигарет, причём 30 из них в Висконсине.

Ранее News.ru писал, что курение электронных сигарет и кальянов может привести к серьёзным инфекционным заболеваниям, в числе которых туберкулёз и неизлечимая «попкорновая болезнь лёгких» (облитерирующий бронхиолит).