Общество

Эксперты высказались против поголовного тестирования животных на COVID-19

16:10, 03 июня 2020
Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Специалисты Россельхознадзора не считают нужным проводить массовое тестирование на коронавирус сельскохозяйственных и домашних животных.

В настоящий момент нет необходимости для проведения поголовных или массовых исследований животных на COVID-19, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты порекомендовали обращаться к ветеринарам при любом изменении состояния животных. При этом указали, что отбор проб и тестирование должно проводится с учётом ряда эпидемиологических факторов и наличия у животного клинических признаков инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов опроверг возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных. Он пояснил, что у кошек и собак «свои коронавирусы», которые людям не передаются.

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