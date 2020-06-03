Эксперты высказались против поголовного тестирования животных на COVID-19

https://static.news.ru/photo/eb012640-949a-11ea-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Специалисты Россельхознадзора не считают нужным проводить массовое тестирование на коронавирус сельскохозяйственных и домашних животных.

В настоящий момент нет необходимости для проведения поголовных или массовых исследований животных на COVID-19, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты порекомендовали обращаться к ветеринарам при любом изменении состояния животных. При этом указали, что отбор проб и тестирование должно проводится с учётом ряда эпидемиологических факторов и наличия у животного клинических признаков инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов опроверг возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных. Он пояснил, что у кошек и собак «свои коронавирусы», которые людям не передаются.