Эксперты узнали, как пандемия повлияла на желание россиян путешествовать

https://static.news.ru/photo/f6a70b1e-b389-11ea-bf43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Почти две трети россиян (65%) в 2020 году не намерены отказываться от путешествий во время отпуска. Возобновить поездки во втором полугодии намерены 87% жителей страны.

Таковы результаты исследования среди двух тысяч пользователей онлайн-сервиса Biletix, сообщает РИА Новости.

Восстановление спроса на путешествия растёт опережающими наши прогнозы темпами. Объём продаж авиабилетов уже восстановился до 25% от показателей аналогичного периода прошлого года, а железнодорожных билетов — до 23%, — цитирует агентство главу компании Игоря Константинова.

Он добавил, что по итогам года ожидается восстановление продаж билетов на 50% от показателей 2019 года.

Формат путешествий из-за пандемии для россиян почти не изменился. Сокращать продолжительность поездки не собираются 80% опрошенных, а 90% готовы отправиться в чужие края на самолёте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что менее 5% граждан России собираются отправиться в зарубежные страны на время летнего отпуска в 2020 году. Об этом стало известно исходя из данных об авиабилетах, забронированных в период с 1 мая по 15 июня. При этом россияне всё же планируют поездки за рубеж. В числе интересующих туристов из РФ стран выделяются Турция, Германия и Чехия. Туда некоторые граждане России собираются поехать в конце лета.