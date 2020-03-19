Число людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой растёт. Их отправляют в самоизоляцию. Некоторые, особо сознательные, добровольно практикуют затворничество, даже приехав из государств, где обстановка пока вполне благополучная. О пребывании в добровольном карантине сообщило как минимум 13 тысяч москвичей. Как протекает у них режим самоизоляции, есть ли подводные камни у «нового формата жизни» и почему сегодня в Европе слишком много гуляют собаки, NEWS.ru рассказали эксперты.

Прилетевшим из неблагополучных стран

Как правило, действия властей в отношении людей, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании тепловизорами измеряют температуру тела. Если температура повышена — человека госпитализируют, если нет — берут мазки изо рта и носоглотки, вручают памятку о необходимости провести две недели в самоизоляции на дому. Обязательно берут контактные данные и также настойчиво рекомендуют при необходимости получения больничного обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения (8 (495) 870-45-09).

В режиме самоизоляции человеку не разрешается выходить из дома и приглашать к себе гостей. Покидать жилище можно в малолюдное время (ночью) и только в медицинской маске. В качестве исключения из дома выйти можно, но только в случае крайней необходимости. Вместе с лицом, приехавшим из-за границы, в режиме самоизоляции сидят также и все члены семьи.

Самоизоляция на практике

Соблюдая самоизоляцию, человек при хорошем самочувствии может время от времени покидать квартиру. Предписано делать это ночью — и за продуктами выходить в круглосуточные магазины, и мусор выбросить. От других людей следует держаться на расстоянии, общие поверхности не трогать без перчаток.

Zhang Duan/Xinhua/Global Look Press

В этот период прилетевшему из очагов болезни человеку могут звонить из разного рода структур, курирующих процессы самоизоляции. Обычно интересуются самочувствием, выясняют, всё ли в порядке. Может также позвонить участковый.

Возможны также визиты курьера (привозит больничный лист), полиции и медиков. Врачи берут повторный мазок на коронавирус. Об отрицательном результате сообщать не будут. Приходят официальные визитёры, как правило, без предупреждения, исходя из того, что в дневное время человек на самоизоляции обязан быть дома. Хотя иногда могут и позвонить.

Практикуется смс-информирование. Например, могут прислать смс о том, что закрывать больничный не обязательно в поликлинике, это можно сделать в некоторых МФЦ Москвы (адреса указаны в смс).



За исполнением всех предписаний по самоизоляции следят правоохранительные органы с помощью камер системы «Безопасный город». Как уже сообщал NEWS.ru, на 18 марта в Москве по данным ГУ МВД было выявлено более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом.

Вирусная нагрузка (концентрации вируса в дыхательных путях человека) у бессимптомных пациентов с COVID-19 выше, чем вирусная нагрузка образцов у пациентов с проявлениями болезни. Это означает, что люди без симптомов с большей вероятностью распространят инфекцию среди других людей. Перед побегом стоит подумать о тех людях, которых вы подвергаете риску, не соблюдая режим самоизоляции.

Доставка продуктов на дом

Пока доставка продуктов на дом в Москве производится только за деньги. Количество заказов резко возросло: на дом просят привезти продукты не только те, кому предписано самоизолироваться, но и многие другие. От этого выросли сроки доставки — ждать её с момента заказа нужно минимум 4-6 дней.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В условиях возросшего спроса мы временно скорректировали условия доставки — увеличили время и минимальную сумму заказа. Наши мощности работают в полную силу, и мы оперативно увеличиваем ресурсы доставки, число машин и курьеров. У нас сформированы достаточные запасы товаров, чтобы обеспечить потребности наших клиентов. Поставщики осуществляют поставки согласно графику, по наиболее востребованным категориям мы увеличиваем объемы закупки, — рассказал NEWS.ru представитель X5 Retail Group, где давно существует практика доставки продуктов на дом.

Минимальный заказ в онлайн-супермаркете Perekrestok.ru для Московской области на 19 марта составляет 4000 рублей" в «Утконосе» сумма минимального заказа выросла с 1000 до 2500 рублей.

В дальнейшем, если условия карантина будут усугубляться, есть вероятность того, что доставка продуктов некоторым категориям граждан (старикам, инвалидам, заболевшим дома невирусным заболеванием людям и т.д.) будет осуществляться силами волонтёров. Представитель фонда «Забота» Павел Бородин рассказал, что пока такой массовой практики нет в России нет, но она вполне по силам волонтёрским организациям.

Выгул собак

Собаки обязательно должны гулять. У хозяев есть возможность их выгуливать, но в малолюдное время. Европейцы, которым строго-настрого наказано сидеть дома, берут собак на прокат у своих соседей, чтобы иметь официальную возможность погулять. Главная шутка в Европе, по словам кинолога и ветеринарного доктора Владимира Уражевского, следующая: «Собаки так много гуляют последнее время, что уже устали от прогулок».

Если оставить шуточный тон, то эксперт считает, что погулять с собакой поздно вечером (подольше) и потом рано утром (недолго) — вполне достаточно для домашнего любимца.

Сергей Латюхов/NEWS.ru

Если вдруг с собакой гуляет кто-то посторонний (сосед, который ранее этого не делал, волонтер или кто-то ещё), непременно нужен поводок, а ещё лучше, советует кинолог, использовать рулетку. Без поводка гулять нельзя! Желательно расспросить хозяина о привычках животного. Свой комментарий врач завершил сентенцией о невозможности передачи коронавируса от человека животным.

Коронавирус COVID-19 не передается от собаки к человеку и от человека к собаке. Это надо выделить жирным шрифтом, чтобы пресечь слухи, которые время от времени появляются в соцсетях. Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза

Профилактика мрачных настроений

Коронавирус и вызванные им карантинные мероприятия — очередная трудность, которых российский народ пережил немало. Казалось бы, если все вместе, то не страшно. Но все не так: страхи толпы умножаются. Психиатр Виктор Ханыков дал целый ряд советов, которые, по его мнению, помогут самоизолировавшимся избежать тревоги, апатии и даже просто плохого настроения.

— Помните: вы в изоляции по причине контакта по болезни, которая не отнесена к особо опасным инфекциям. У вас есть лишь основание для лёгкого беспокойства, потому что повышен риск некоторых проблем со здоровьем. Но вирус, повторюсь, не так опасен, как казалось в начале. К тому же он, вирус, слабеет при передаче по цепочке: израильские врачи говорят о том, что имеют дело уже с менее серьёзными штаммами;

— Вы вынуждены пребывать в четырёх стенах. Но вы не в следственном изоляторе, вам не грозит приговор. Нам всем не предстоит революция, не грозит оккупация. Ситуация не штатная, но она просто трудная. Это ещё не война. Попробуйте отделить свои страхи от себя и посмотреть на них со стороны. Осознать, что причины страха ничего особого из себя не представляют;

pixabay.com

— Помните: тревога понижает иммунитет. Место, которое в вашей голове занимает тревога, надо заполнять полезными вещами и полезными делами;

— Обязательно соблюдайте меры профилактики, рекомендованные врачами. В России распространён пофигизм с очень высоким порогом: переход от расслабления идёт сразу в панику. Эту российскую привычку надо заменять реализмом.

Эксперт посоветовал тем, кого ни в коем случае нельзя отнести к домоседам, «усилить сетевую активность». Помимо этого, поскольку нельзя выходить на улицу, при возможности надо выходить хотя бы на балкон — радоваться солнцу, дождю, радуге и свежей листве, до которой жителям средней полосы уже буквально рукой подать.

Не исключено, что в ближайшее время людей на самоизоляции станет значительно больше. Как уже сообщал NEWS.ru, тестированием населения РФ на COVID-19 вскоре займётся альянс, который был специально для этого создан. Старт этого проекта с использованием системы российско-японских экспресс-тестов намечен на апрель.