Эксперты рассказали, как туристы поступают в случае отмены поездки

https://static.news.ru/photo/86904752-e2fd-11ea-878a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Большинство россиян при отмене туристической поездки предпочитают не возврат средств, а перенос отдыха. Об этом сообщили российские туроператоры.

Как сообщает РИА Новости, объём неисполненных из-за пандемии обязательств перед клиентами у туроператоров колеблется в зависимости от масштаба бизнеса от 40 миллионов до десятков миллиардов рублей. При этом за возвратом или перезачётом средств обратились от 20% до 70% клиентов.

Отмечается, что в большинстве случаев клиенты просят перенести бронь на более позднее время. Один из ведущих операторов заявил, что в чистом виде пришлось отдавать в 5–10% случаев.

Генеральный директор одной из туркомпаний Илья Иткин заявил, что клиенты сейчас не особо требуют деньги, многие пока ждут открытия границ и не принимают решений.

Но проблема в том, что чем дольше границы закрыты, тем больше люди хотят получить обратно именно деньги, — заявил директор другого туроператора Дмитрий Арутюнов.

Ранее NEWS.ru писал, что российским туристам начнут продавать туры для отдыхающих через электронную систему «Фортуна». С помощью неё они смогут получить скидку на отдых до 90%. Так, в системе туристы будут выбрать регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность поездки и дату вылета. В рамках одного тура путешественник сможет посетить несколько отелей. Разработчики отмечают, что данная система позволит контролировать незапланированный рост цен, удерживая их в рамках рынка. Она начнёт работу в конце августа 2020 года.