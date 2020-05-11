Эксперты предрекают активный сезон ураганов

В этом году сезон ураганов, который начнётся 1 июня, вероятно, будет довольно активным, возможно, даже чрезвычайно активным. Такие мнения экспертов
По его данным, об этом говорят многочисленные прогнозы от различных метеорологов. Подавляющее большинство предупреждает, что активность грядущего сезона ураганов будет выше среднего.
По мнению американских экспертов, в США в течение сезона ожидается более девяти ураганов.
В целом консенсус между прогнозами сезонных ураганов в этом году выше, чем в последние несколько лет, — передаёт телеканал слова научного сотрудника отдела атмосферных наук в Университете штата Колорадо Фила Клотцбаха.
Ранее NEWS.ru писал, что прогнозы говорят о том, что предстоящее лето может быть аномально жарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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