Эксперты предрекают активный сезон ураганов

https://static.news.ru/photo/50922ec2-9384-11ea-b153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Candelori/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В этом году сезон ураганов, который начнётся 1 июня, вероятно, будет довольно активным, возможно, даже чрезвычайно активным. Такие мнения экспертов приводит телеканал Fox-8.

По его данным, об этом говорят многочисленные прогнозы от различных метеорологов. Подавляющее большинство предупреждает, что активность грядущего сезона ураганов будет выше среднего.

По мнению американских экспертов, в США в течение сезона ожидается более девяти ураганов.

В целом консенсус между прогнозами сезонных ураганов в этом году выше, чем в последние несколько лет, — передаёт телеканал слова научного сотрудника отдела атмосферных наук в Университете штата Колорадо Фила Клотцбаха.

Ранее NEWS.ru писал, что прогнозы говорят о том, что предстоящее лето может быть аномально жарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.