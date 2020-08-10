Эксперты подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребёнка в школу в 2020 году

https://static.news.ru/photo/ec5a3dfc-dbac-11ea-946d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты аналитического центра «Авито» выяснили, сколько будет стоить полная «боевая» готовность к школе в новом учебном году.

По данным сервиса, из-за возможного дистанционного обучения из-за коронавируса многие родители к стандартному списку принадлежностей добавили ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты. В результате стоимость подготовки ребёнка к учёбе возросла более чем вдвое.

По сравнению с 2019 годом цена полного комплекта необходимых для домашнего обучения товаров (базовые предметы + ноутбук и компьютерное кресло) выросла на 6%. Стоимость такого полного комплекта на «Авито» составляет чуть более 20 тысяч рублей.

Как отметили эксперты, набор, состоящий из пенала, ранца, спортивной и школьной формы обойдётся в среднем в 3180 рублей.

Дороже всего сборы в школу обойдутся в Казани, там родителям придётся заплатить за полный набор более 32 тысяч рублей. На втором месте — Нижний Новгород (26 тысяч рублей), В Москве родителям придётся заплатить около 24 тысяч рублей. Дешевле всего подготовка к школе в Тольятти (16 тысяч рублей), Ульяновске (17,6 тысячи рублей) и Саратове (17,6 тысячи рублей).

Ранее в Минпросвещения РФ рассказали, что в российских школах новый учебный год стартует 1 сентября в традиционном формате с учётом определённых требований в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить распространения инфекции и максимально обеспечить безопасность и здоровье учащихся и педагогов, писал NEWS.ru.