https://static.news.ru/photo/8ad6514c-eb25-11e9-b479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты подсчитали число проживающих в России мигрантов. Как сообщила завлабораторией количественных методов исследования РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, каждый 12-й житель нашей страны является мигрантом. Их доля среди всего населения составляет 8%.

По количеству приезжих Россия находится на третьем месте в мире. По данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по данному показателю занимают США: там их проживает более 50 млн человек. На второй позиции Саудовская Аравия — более 37 млн. В России живёт около 12 млн приезжих.

При этом в процентном соотношении ситуация кардинально меняется. С большим отрывом от остальных стран лидируют ОАЭ, Кувейт и Катар — там доля мигрантов от общего населения страны составляет 88, 75 и 65 процентов соответственно, отмечает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что миграционный прирост за первое полугодие 2019 года составил почти 154 тысячи человек, что вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года.