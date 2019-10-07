https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лингвисты и психологи решили, что признаком оправдания терроризма в тексте журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой является указание на несоблюдение «прав и свобод граждан» в России, сравнение совершившего самоподрыв подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.

Соответствующие выводы экспертиз использовал Роскомнадзор, а после и следователи, чтобы обосновать виновность сотрудницы СМИ.

Признание логичности, обоснованности террористической деятельности и терроризма осуществляется в статье посредством утверждений о целесообразности действий террориста в современных условиях политической жизни России, — говорится в результатах экспертизы.

Эксперты также подчеркнули, что Прокопьева говорит о несоблюдении властями «законных прав и свобод граждан» и связывает происшествие с «действиями правоохранительных органов».

В свою очередь психолог Виктор Кисляков отмечал, что автор текста занимается «навязыванием понятий», обозначая «террориста и теракт понятиями, которые должны вызвать нейтральные или позитивные ассоциации у политически активных граждан, критически настроенных по отношению к власти». В тоже время действия пострадавшая сторона подвергается критике, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что профсоюз журналистов и работников СМИ требует немедленно закрыть уголовное дело Светланы Прокопьевой. Силовики предъявили ей обвинение по статье УК «публичное оправдание терроризма» за рассуждения о возможных мотивах 17-летнего Михаила Жлобицкого, который в ноябре 2018 года подорвал себя в приёмной ФСБ в Архангельске.

Силовики заподозрили её в «оправдании терроризма». В феврале мировой суд Пскова оштрафовал редакции радиостанции «Эхо Москвы» и издания «Псковская лента новостей» после того, как в ноябре 2018 года она высказала мнение, что подрыв молодого анархиста в приёмной УФСБ по Архангельской области мог быть спровоцирован государственными репрессиями.