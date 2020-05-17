Эксперт рассказал о признаках усталости за рулём

https://static.news.ru/photo/40e62172-980c-11ea-a35b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель за рулём автомобиля должен обращать внимания на внезапно появляющееся чувство неудобства, жары или холода в салоне с комфортной температурой. Эти признаки могут свидетельствовать об усталости человека, управляющего транспортным средством, сообщил эксперт журнала «За рулём» Илья Пименов.

Он также подчеркнул, что обращать внимание нужно и на другие ощущения. Например, признаком усталости являются провалы в памяти, вызванные микросном. Если водитель только что видел заправку и вдруг понял, что проехал её некоторое время назад, значит, он уснул.

Также сигналами к необходимости отдохнуть эксперт назвал постоянную зевоту, «клевание» носом, эффект раздвоенности в глазах. Кроме того, водитель может перестать понимать слова собеседника или начать плохо считывать дорожные знаки. Это тоже признаки усталости.

Существуют водительские хитрости, которые позволяют взбодриться, однако все они действуют недолго. Бороться со сном бесполезно и вредно для организма, поэтому в случае чувства усталости следует просто отдохнуть, — сообщил Пименов.

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