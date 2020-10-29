Эксперт рассказал, как начальство может следить за сотрудником на удалёнке

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Многие компании в период пандемии коронавирусной инфекции перевели своих работников на удалёнку. После этого перед руководителями встал вопрос — каким образом можно отследить, чем у себя дома в рабочее время занимается сотрудник? О методах «слежки» начальства рассказал основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, если руководителю подходит самый простой способ контроля за сотрудникам, то для него подойдёт приложение, которое записывает происходящее на экране работника.

В случае если нужно контролировать, на что именно тратится время сотрудников, используют различные тайм-трекеры. Они наблюдают за действиями пользователя и позволяют автоматически сгруппировать активность по типам и отделить работу от прокрастинации, — цитирует эксперта Life.

Оганесян подчеркнул, что существуют DLP-системы. С их помощью происходит предотвращение утечки данных. Система не только отслеживает, но и предотвращает попытки загрузить файлы с компьютера на облако или в мессенджер. При этом, добавил эксперт, несмотря на то что указанные способы позволяют следить за сотрудником, компании ими практически не пользуются, поскольку им не знакома специфика контроля.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минтруда Антон Котяков считает, что вносимые в Трудовой кодекс поправки сформируют новые предпосылки для трудовой мобильности. Речь идёт о законопроекте, который регулирует вопросы дистанционной и удалённой работы.