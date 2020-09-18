Министр труда оценил вносимые в ТК поправки о работе на удалёнке

https://static.news.ru/photo/17a24092-fa64-11ea-94ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Глава Минтруда Антон Котяков считает, что вносимые в Трудовой кодекс поправки сформируют новые предпосылки для трудовой мобильности. Речь идёт о законопроекте, который регулирует вопросы дистанционной и удалённой работы.

Мы вместе сейчас прорабатываем изменения. Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. При этом основная наша задача — сохранение прав наших работников, — сказал Котяков, выступая на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Министр также отметил, что Минтруду и ФНПР предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.

В июне на фоне пандемии коронавируса в Госдуму внесли поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют условия труда дистанционных работников, а также формат их взаимоотношений с начальством. Поправки предусматривают три вида такой работы: работа «вне стационарного рабочего места», временная удалённая работа и комбинированный режим. Законопроект уже принят в первом чтении, писал NEWS.ru.