Министр труда оценил вносимые в ТК поправки о работе на удалёнке

Глава Минтруда Антон Котяков считает, что вносимые в Трудовой кодекс поправки сформируют новые предпосылки для трудовой мобильности. Речь идёт о законопроекте, который регулирует вопросы дистанционной и удалённой работы.
Мы вместе сейчас прорабатываем изменения. Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. При этом основная наша задача — сохранение прав наших работников, — сказал Котяков, выступая на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Министр также отметил, что Минтруду и ФНПР предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.
В июне на фоне пандемии коронавируса в Госдуму внесли поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют условия труда дистанционных работников, а также формат их взаимоотношений с начальством. Поправки предусматривают три вида такой работы: работа «вне стационарного рабочего места», временная удалённая работа и комбинированный режим. Законопроект уже принят в первом чтении, писал NEWS.ru.
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