Эксперт призвал проверить лаборатории отца соратницы Навального

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Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк отреагировал на информацию о том, что отец одной из соратниц оппозиционера Алексея Навального, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями.

Должна быть полная проверка его лаборатории, очень взыскательным взглядом инструментальным, чтобы всё проверить, — заявил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что в таких лабораториях можно легко создать отравляющее вещество.

44-летний Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

После этого Германия отправила пробы Навального в шведскую и французскую лаборатории. Французский институт также подтвердил эти выводы. Сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе России Владимиру Путину, чтобы лично сообщить о результатах исследования.

Международное сообщество требует от Москвы расследования произошедшего с Навальным. На что представители Кремля сообщают, что пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме обнаружено не было. Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении.

Как писал NEWS.ru, учёный из Швеции, который занимался анализом биоматериалов Алексея Навального, заявил, что полученные данные об отравлении российского оппозиционера «Новичком» однозначны. Образцы крови политика изучали в научно-исследовательском институте обороны FOI в городе Умео.