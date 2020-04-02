Эксперт по выживанию составила список покупок для трёхмесячного карантина

https://static.news.ru/photo/2f1be794-7488-11ea-a6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автор сайта Backdoor Survival и эксперт по выживанию Саманта Биггерс рассказала, что может понадобиться средней семье для изоляции в течение трёх месяцев.

Во-первых, советует эксперт, надо запастись продуктами длительного хранения — крупами, мукой, консервированными супами и стерилизованным молоком, а также бобовыми и макаронами. При выборе овощей и фруктов Биггерс рекомендует обратить внимание на картошку — её понадобится около девяти килограммов, и, если карантин продлится дольше запланированного, корнеплоды прорастут и их можно будет посадить. А картофельное пюре лучше купить растворимое, передаёт РИА Новости.

Эксперт напомнила, что, помимо еды, нужно запастись бытовой химией и лекарствами первой необходимости, не забыв о средствах против аллергии и простуды. Также Биггерс считает необходимым иметь дома запасы продуктов «для души»: кондитерских изделий, алкоголя и чая с кофе.

Как писал NEWS.ru ранее, художники из Великобритании предложили свои идеи для творчества для тех, кто сидит в изоляции из-за пандемии коронавируса. Создать список занятий придумала Салли Шо, директор галереи Firstsite в городе Колчестер. Она рассказала, что на каникулах мама оставляла её наедине с толстой книгой, где было описано множество идей вещей, которые можно смастерить из подручных предметов