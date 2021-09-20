Назван способ предотвращения массовых расстрелов

Государству следует заниматься не только вопросами образования, но и воспитания детей для предотвращения случаев расстрела в учебных заведениях. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя всероссийского общества владельцев гражданского оружия, доцент РУДН Сергей Зайнуллин. Ранее в Перми 18-летний студент устроил стрельбу в университете. Погибли шесть человек, 29 пострадали.

Эксперт считает, что люди, которые решаются на подобные преступления, в школе не вовлечены в кружки и секции и в какую-то общественную активность, они предоставлены сами себе и озлобляются.

Мне кажется, нужно пересмотреть коренным образом нашу образовательную политику и заниматься вплотную вопросами воспитания, в том числе воспитания в коллективе. Вот в чём основная мера, которая может предотвратить подобные вещи, — рассказал Зайнуллин.

Он привёл в пример СССР, где оружие было более доступно, чем сейчас, но случаев расстрела людей в учебных заведениях не происходило. Собеседник отметил, что в Советском Союзе была активно развита общественная деятельность.

В каждой школе был тир, где было нарезное оружие. И мы ходили в школе в этот тир. Охотничье оружие продавалась без лицензии только при наличии охотничьего или спортивного билета. Так что оружие было более доступно, а таких случаев не было, — рассказал зампред всероссийского общества владельцев гражданского оружия.

Эксперт напомнил, что в России одно из самых жёстких оружейных законодательств. К тому же после трагедии в Казани возраст получения лицензии на охотничье оружие и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны был увеличен с 18 до 21 года, но изменения в закон ещё не вступили в силу.

Другое дело, что закон у нас обратной силы не имеет и те, кто успел, получил оружие до вступления изменений в силу, у них уже отобрать лицензию нельзя, — пояснил Зайнуллин.

Он также убеждён, что ужесточение оружейного законодательства не изменит ситуацию в лучшую сторону. Эксперт ссылается на европейский опыт.

По опыту Европы, там и ножами режут, и грузовиками давят. Мы же не можем запретить ножи и грузовики и всё остальное, — отметил специалист.

20 сентября 18-летний первокурсник юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров расстрелял студентов университета из ружья Huglu Artox Tactic Pump Synt. Погибли шесть человек (пять студентов и ведущий в регионе медик Маргарита Энгаус, которая пришла в университет с внучкой). Пострадали 29 человек: восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в удовлетворительном. Сам стрелок был ранен и находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Ему была проведена операция.

Оружие Бекмансуров приобрёл на законных основаниях. Сам он перед нападением рассказал в посте в социальной сети (запись удалена), что сумел подделать большинство тестов психиатров в диспансере для получения справки для покупки боевого оружия.

11 мая 2021 года в Казани произошло нападение на гимназию № 175. Стрельбу устроил бывший ученик Ильназ Галявиев. Погибли 9 человек, ещё 24 получили ранения.