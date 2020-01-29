https://static.news.ru/photo/11480e6e-427e-11ea-9e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jingbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперт центра по контролю и профилактике заболеваний китайского города Фучжоу Чжэн Сяоянь прокомментировал информацию о том, что коронавирус может передаваться человеку через банкноты, которые он держал в своих руках. По словам медика, в действительности такая вероятность очень мала.

Главным источником инфекции по-прежнему являются уже заражённые новым типом коронавируса люди, вероятность того, что бумажные банкноты станут источником заражения, крайне низка, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, чтобы защититься от вируса, нужно чаще мыть руки с мылом. не трогать руками лицо и носить медицинские маски. При этом эксперт рекомендовал менять их каждые 4 часа.

К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.