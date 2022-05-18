Экс-замглавы Миноборнауки могут приговорить к 7,5 годам колонии

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Государственный обвинитель просит приговорить к 7,5 года колонии экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич по делу о крупном мошенничестве, пишет ТАСС со ссылкой на штатного корреспондента. В агентстве отметили, что прокурор также просит оштрафовать Лукашевич на 800 тысяч рублей. В данный момент в зале Мещанского суда в столице стороны обвинения и защиты начали прения по делу.

Прошу суд признать Лукашевич виновной в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также штрафа в размере 800 тысяч рублей, — заявила прокурор.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал замминистра науки и высшего образования Лукашевич, проходящую по делу о мошенничестве, 6 июля.

По данным следствия, в 2016 году одна коммерческая организация, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. При этом у неё не было намерений выполнять в полном объёме взятые на себя обязательства. Позднее заказчику представили результаты работы, «заведомо не соответствующие условиям договоров». При этом приёмку осуществлял сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве. Вместе с Лукашевич был также задержан начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Они оба подозреваются в хищении 40 млн бюджетных рублей при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 году.