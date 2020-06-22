Экс-полицейскому грозит до 20 лет колонии за измену родине

https://static.news.ru/photo/000859a0-b4b7-11ea-ac8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко назвала срок вероятного наказания для экс-начальника районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова. Последнего подозревают в государственной измене в пользу Украины.

По словам Первовласенко, Борзенкову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Он останется в СИЗО до 18 августа 2020 года.

Сотрудники службы контрразведки сообщили, что Борзенков сотрудничал со Службой безопасности Украины. Он собирал и передавал сведения, которые составляют государственную тайну. На данный момент запущена процедура увольнения сотрудника из правоохранительных органов по отрицательным основаниям, пишет РИА Новости.

Ранее генерал ФСБ Александр Михайлов подробно рассказал о том, чем мог быть полезен СБУ полицейский. По его мнению, он мог оказывать содействие диверсионным группам Украины.

Как информировал NEWS.ru, о задержании Борзенкова стало известно сегодня, 22 июня 2020 года. Операцию проводила ФСБ.