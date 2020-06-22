Экс-полицейскому грозит до 20 лет колонии за измену родине

Пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко назвала срок вероятного наказания для экс-начальника районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова. Последнего подозревают в государственной измене в пользу Украины.
По словам Первовласенко, Борзенкову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Он останется в СИЗО до 18 августа 2020 года.
Сотрудники службы контрразведки сообщили, что Борзенков сотрудничал со Службой безопасности Украины. Он собирал и передавал сведения, которые составляют государственную тайну. На данный момент запущена процедура увольнения сотрудника из правоохранительных органов по отрицательным основаниям,
Ранее генерал ФСБ Александр Михайлов подробно рассказал о том, чем мог быть полезен СБУ полицейский. По его мнению, он мог оказывать содействие диверсионным группам Украины.
Как информировал NEWS.ru, о задержании Борзенкова стало известно сегодня, 22 июня 2020 года. Операцию проводила ФСБ.
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