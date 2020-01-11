Бывший начальник управления уголовного розыска в Приморье Андрей Миляев получил полтора года колонии-поселения по статье о превышении должностных полномочий.
Приговор вынесен Фрунзенским районным судом Владивостока. Миляеву также запрещено на тот же срок занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти.
Согласно материалам уголовного дела, экс-глава угрозыска получил более 5 млн рублей от частного предпринимателя, занимающегося вырубкой леса на территории региона, за предупреждение о запланированных проверках. Часть этих средств была обнаружена у него при обыске.
На вердикт суда поступила жалоба из прокуратуры. Там пояснили, что апелляция подана в связи с процессуальными нарушениями, которые были допущены при рассмотрении дела Миляева,
Ранее NEWS.ru писал, что в Севастополе осудили за взятки бывшего начальника военного строительного управления. Он приговорён к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 310 млн рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен