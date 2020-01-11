https://static.news.ru/photo/56d594e0-35d3-11ea-9b6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший начальник управления уголовного розыска в Приморье Андрей Миляев получил полтора года колонии-поселения по статье о превышении должностных полномочий.

Приговор вынесен Фрунзенским районным судом Владивостока. Миляеву также запрещено на тот же срок занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти.

Согласно материалам уголовного дела, экс-глава угрозыска получил более 5 млн рублей от частного предпринимателя, занимающегося вырубкой леса на территории региона, за предупреждение о запланированных проверках. Часть этих средств была обнаружена у него при обыске.

На вердикт суда поступила жалоба из прокуратуры. Там пояснили, что апелляция подана в связи с процессуальными нарушениями, которые были допущены при рассмотрении дела Миляева, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Севастополе осудили за взятки бывшего начальника военного строительного управления. Он приговорён к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 310 млн рублей.