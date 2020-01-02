https://static.news.ru/photo/54ccb636-f69c-11e9-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Бывшего начальника строительного управления Главного управления обустройства войск приговорили к 13 годам колонии строго режима и 310 млн рублей штрафа за взяточничество в Севастополе. Обвиняемый 1977 года рождения признан виновным по статьям УК РФ «Получение взятки», «Коммерческий подкуп», «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», сообщили в районной прокуратуре.

Занимая должность начальника военного стройуправления, осуждённый в период с октября 2014 года по январь 2016 года получал взятки на сумму 30 млн рублей в виде автомобиля, незаконного оказания услуг имущественного характера в виде вооружённой охраны, а также двух земельных участков и дома в Севастополе в обмен на покровительство над взяткодателями при заключении договоров подряда на строительство объектов Минобороны, добавили в прокуратуре.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-начальник МЧС не признал вину по делу о пожаре в «Зимней вишне».