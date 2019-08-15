Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
С соответствующим ходатайством выступило следствие. Сейчас обвиняемый, как предполагается, скрывается за границей, он объявлен в международный розыск. Мера пресечения вступит в силу с момента задержания Гаджимагомедова российскими правоохранительными органами, сообщает
Заявление о возбуждении уголовного дела было подано банком по результатам внутренней проверки банка. Сумма причинённого им ущерба оценивается в 212 млн рублей.
Ранее, как писал News.ru, кассир Россельхозбанка Луиза Хайруллина из Башкортостана похитила 23 млн рублей. Женщина скрылась с мужем и детьми, но некоторое время спустя была задержана в Казани.