https://static.news.ru/photo/a2a841d6-bf2e-11e9-ab80-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

С соответствующим ходатайством выступило следствие. Сейчас обвиняемый, как предполагается, скрывается за границей, он объявлен в международный розыск. Мера пресечения вступит в силу с момента задержания Гаджимагомедова российскими правоохранительными органами, сообщает ТАСС .

Заявление о возбуждении уголовного дела было подано банком по результатам внутренней проверки банка. Сумма причинённого им ущерба оценивается в 212 млн рублей.

Ранее, как писал News.ru, кассир Россельхозбанка Луиза Хайруллина из Башкортостана похитила 23 млн рублей. Женщина скрылась с мужем и детьми, но некоторое время спустя была задержана в Казани.