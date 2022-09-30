Экономист рассказал, на что обращать внимание при оформлении кредита Экономист Голубев: при оформлении кредита нужно смотреть на скрытые платежи

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При оформлении кредита стоит смотреть не только на процентную ставку, но и на иные скрытые платежи, сообщил доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что лучше сравнивать предложения по ежемесячному платежу при одинаковых условиях, а именно срока кредита и его суммы.

Если удалось подобрать приемлемый вариант, и его одобрили, то можно оформлять кредит. Однако всегда стоит внимательно читать условия договора и вновь обращать внимание на ежемесячный платеж. Иногда бывает, что в момент подписания кредитного договора условия уже могут оказаться иными, чем те, на которые вы претендовали, — посоветовал Голубев.

Эксперт советует сравнить предложения по ежемесячному платежу при одинаковых условиях, например, суммы и срока кредита. Далее, чтобы узнать, сколько всего придется заплатить, нужно умножить ежемесячный платеж на количество месяцев, и из этой суммы вычесть размер выданного кредита. Это и будет переплата за весь период.

Голубев добавил, что процентные ставки по кредитам зависят не только от кредитной истории, но и от того, кто за ним обратился. Банк обращает внимание на возраст, пол, образование и сферу деятельности. Также смотрят на то, является человек наемным работником или предпринимателем. В последнем случае нет гарантии постоянного дохода.

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