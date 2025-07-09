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09 июля 2025 в 17:30

Экономист оценил идею надбавки для пенсионеров с 70 лет

Экономист Балынин: для надбавки к пенсии с 70 лет потребуется 2 трлн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Для введения в России надбавки к пенсии с 70 лет необходимо потратить порядка 2 трлн рублей, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru». Кроме того, необходимо оценить объективную возможность практического воплощения данной инициативы, отметил он.

Понятно, что при первом приближении к рассмотрению эффектов от реализации данной идеи получается заключить о том, что потенциально размер пенсионных выплат увеличится. Но при оценке инициатив всегда нужно смотреть многовекторно и взвешенно оценивать всю палитру вероятных эффектов, — сказал Балынин.

Специалист подчеркнул, что данная инициатива может привести как минимум к разгону инфляции. В этом случае пенсионеры не смогут выиграть в реальном выражении от реализации надбавок, отметил он.

Ранее депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предусматривает повышение пенсионных выплат для граждан с 70 лет. Парламентарий предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

До этого стало известно, что пожилые работающие россияне получат прибавку к пенсии в размере почти 440 рублей в августе 2025 года.

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