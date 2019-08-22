Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве рассмотрит дело о нарушении радиостанцией «Эхо Москвы» закона о рекламе.
Об этом сообщает агентство
В случае, если рекламу признают недобросовестной, виновному лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей. Кроме радиостанции, ответчиками по делу выступают организации ООО «Глобальные цифровые решения» и ООО «Позитив БИО».
Как ранее передавал News.ru, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов захотел открыть филиал радиостанции на Украине, однако для этого нужно, чтобы киевские власти изменили закон о языковых квотах.