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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве рассмотрит дело о нарушении радиостанцией «Эхо Москвы» закона о рекламе.

Об этом сообщает агентство «Москва» . Поводом для разбирательств стала реклама геля «Клареол», прозвучавшая в эфире «Эха», где лекарственное средство предлагали купить по цене в один рубль. Как рассказали в УФАС, при попытках воспользоваться данным предложением, граждане столкнулись с тем, что цена оказалась выше — 3700 рублей.

В случае, если рекламу признают недобросовестной, виновному лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей. Кроме радиостанции, ответчиками по делу выступают организации ООО «Глобальные цифровые решения» и ООО «Позитив БИО».

Как ранее передавал News.ru, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов захотел открыть филиал радиостанции на Украине, однако для этого нужно, чтобы киевские власти изменили закон о языковых квотах.