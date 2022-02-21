Египтолог объяснил, как строились пирамиды

Для строительства своих знаменитых пирамид древние египтяне использовали камень, так как глины у них было мало, а дерево бы истлело со временем, рассказал ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов. Для обтачивания и сверления известняка они использовали орудия труда из более прочных пород камня, пишет Lenta.ru.

Процесс сверления достаточно простой: если воткнуть металлический наконечник в мягкий камень и постоянно его вращать, то появляется дырка, а если мы его еще смочим, то получается еще проще. Этот принцип до сих пор применяется в сверлении, просто у нас теперь привод другой, электрический, а они это всё руками делали, — пояснил Орехов.

Для формирования «ядра» пирамиды египтяне использовали местный камень, который добывали неподалёку от стройплощадки. После этого пирамиду облицовывали более дорогой породой, уверяет египтолог. Для транспортировки таких грузов египтяне использовали людей в качестве тяглой силы или сплавляли камни по реке на плотах. Орехов считает, что для доставки стройматериалов на большую высоту египтяне использовали спиралевидные или наклонные пандусы.

Ранее были обнаружены древние скульптуры верблюдов, высеченные в скале. Археологи отнесли находку к началу нашей эры. Однако новое исследование показало, что скульптуры древнее пирамид в долине Гиза и Стоунхенджа.