Историки совершили сенсационное открытие в Саудовской Аравии

В 2018 году были обнаружены древние скульптуры верблюдов, высеченные в скале. Археологи отнесли находку к началу нашей эры. Однако новое исследование показало, что скульптуры древнее пирамид в долине Гиза и Стоунхенджа. Об этом сообщает BBC.

Целый ряд университетов из разных частей света исследовал поразительную находку, сделанную в 2018 году на территории Саудовской Аравии. Первичная оценка огромных высеченных в камне верблюдов датировала их как произведение племен, живших на той территории в начале первого тысячелетия нашей эры. Найденные недавно орудия труда раскрыли истинный возраст скальных барельефов, которым более семи тысяч лет.

Теперь мы можем связать Стоянку верблюдов с доисторическим периодом, когда скотоводческое население Северной Аравии создавало наскальные рисунки и строило большие каменные сооружения, называемые мустатилами, - рассказал коллектив исследователей.

Ранее сообщалось, что новое исследование останков древних людей на юге Сибири перевернуло представление об эволюции человека. Российские археологи при раскопках в Денисовской пещере сумели найти останки древней девочки, которые помогли установить новые факты об этногенезе древних племен людей, живших в Сибири. Удалось выяснить, что племя скрещивалось с неандертальцами порядка 10 000 лет назад. Ни один из живущих ныне людей не имеет гена неандертальцев, но благодаря найденным останкам, установлено, что многие современные люди имеют в своем геноме следы древнего племени Денисовцев.