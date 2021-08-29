Древнее сибирское племя перевернуло представление об эволюции

Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН во время археологических работ в одной из галерей Денисовой пещеры

Останки древних людей из Денисовой пещеры на юге Сибири помогли доказать факт расселения неандертальцев в тех краях. Об этом сообщает Nature.

Среди костей древних животных, среди которых и были останки мамонта, учёные нашли фрагменты костей, принадлежавших древнему человеку. Изучив ДНК, исследователи пришли к выводу, что кости принадлежали девочке, жившей 10 тысяч лет назад. Тогда же и было установлено, что древнее племя денисовцев смешивалось с неандертальцами, о чём свидетельствуют результаты секвестирования ДНК. Учёные-генетики отмечают, что у множества современных людей есть ген, который им дали денисовцы, сохранившийся в коде человека до наших дней, в отличие от генов неандертальцев.

В Финляндии в болотном иле археологи нашли посох-змей возрастом порядка 4400 лет. Данная сенсационная находка относится к временам существования предков саамов и финно-угорских племён. Это предположение строится на основании информации о старых традициях племён в дохристианскую эру, где змеиный сюжет в сакральных предметах считался оберегом. Данный артефакт, по предположению учёных, мог принадлежать древнему шаману.