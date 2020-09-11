Ефремова перевели из карантина в СИЗО

https://static.news.ru/photo/4551768a-f441-11ea-8f40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов посетил актёра Михаила Ефремова в московском СИЗО № 5. Он рассказал, что артиста перевели из карантинной камеры в обычную.

Об этом ему рассказал сам Ефремов, передаёт RT. Новая камера рассчитана на четверых заключённых, однако актёр стал в ней третьим. В помещении есть телевизор и холодильник, у артиста нет претензий к условиям содержания.

Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством. Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные, — рассказал Иванов.

Во дворике для прогулок есть теннисный стол, и актёр с удовольствием играет с сокамерниками. В первые дни пребывания в СИЗО Ефремов получил больше 100 писем от поклонников, он пообещал ответить на все в ближайшее время.

Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но ничего этого в СИЗО принять не могут: за несколько дней месячный лимит в 30 кг на передачи Михаил уже исчерпал. Сам он просил передать, что у него всё нормально, он ни в чём не нуждается, — добавил Иванов.

Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Управляемый им автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался от полученных травм в больнице.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании всё же сделал признательное заявление.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, лишил права управления автомобилем на три года и обязал выплатить одному из потерпевших по делу — старшему сыну Захарова — 800 тысяч рублей.

Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что намерен обжаловать это решение, писал NEWS.ru.