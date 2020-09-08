Адвокат Ефремова обжалует приговор

https://static.news.ru/photo/74f2c4fa-f1c3-11ea-9e7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита Михаила Ефремова планирует обжаловать приговор актёру. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

Будем, будем, — сказал он.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.