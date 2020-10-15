Ефремов выплатил старшему сыну погибшего в ДТП миллион рублей

https://static.news.ru/photo/318c94ea-0ed6-11eb-a1eb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, полностью получил от него компенсацию. Виталий получил 200 тыс. рублей ещё до вынесения приговора, позже суд назначил ему компенсацию в 800 тыс. рублей, которую Ефремов ему тоже выплатил в полном объёме.

На сегодняшний день Ефремов выплатил всю сумму, назначенную судом, это 800 тысяч рублей, — рассказал РИА Новости адвокат Захарова Сергей Аверцев.

Ранее Ефремов выразил готовность выплатить по 200 тыс. рублей всем четверым потерпевшим, но эту сумму согласился принять лишь Виталий.

Как писал NEWS.ru, трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова предъявили актёру иски о компенсации морального вреда на общую сумму в 3 млн рублей. Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский. Он пояснил, что его доверители изначально не хотели никакой компенсации от актёра. Однако теперь они занимаются основанием благотворительного фонда имени Сергея Захарова, погибшего в аварии, и считают, что эти средства могут помочь таким же пострадавшим, а также самому Ефремову в смягчении наказания.

Ранее вдова Захарова, его брат и младший сын потребовали от актёра в суде символической компенсации в размере одного рубля. Старший сын погибшего предъявил артисту иск на сумму свыше 7 млн рублей, но суд сократил размер компенсации до 800 тысяч.

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а», ч. 4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.