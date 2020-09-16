Ефремов рассказал, что хочет сидеть в Чувашии

https://static.news.ru/photo/78f0f926-f850-11ea-9d74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии. Об этом заявила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Хочу отбывать наказание в Чувашии. Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевёл на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения, — процитировала Меркачева слова Ефремова РИА Новости после встречи с актёром.

Ефремов рассказал, что представители региона уже готовят обращение во ФСИН. Более того, один из новых адвокатов Ефремова — из Чувашии.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Как писал NEWS.ru, ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Защита Ефремова обжаловала это постановление.