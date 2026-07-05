Эффектный цветок на лето и до глубокой осени: цветет розовыми, сиреневыми и белыми кистями

Эффектный цветок на лето и до глубокой осени: цветет розовыми, сиреневыми и белыми кистями

Кларкия — это изящный однолетник из семейства Кипрейные, который способен превратить ваш сад в настоящий цветущий луг с середины лета до глубокой осени. В зависимости от сорта, растение достигает высоты 30–90 см и образует ветвистые кусты.

Цветки кларкии — простые или махровые, диаметром 3–4 см, собраны в рыхлые колосовидные или кистевидные соцветия и окрашены в нежные оттенки розового, сиреневого, малинового, белого и лососевого, часто с контрастным пятном у основания. Лепестки могут быть цельными или трехлопастными.

Цветение кларкии начинается в июле и продолжается до самых заморозков, сохраняя свежесть и яркость даже в дождливую погоду. Растение предпочитает солнечные места, хорошо дренированные, легкие почвы, не выносит застоя воды. Уход минимален: полив в засуху, удаление увядших соцветий (для продления цветения) и редкие подкормки.

Ранее были названы цветущие многолетники для непогоды: не надо поливать в жару, укрывать от дождя и подвязывать из-за ветра.