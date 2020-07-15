Друг Ефремова раскрыл детали домашнего ареста актёра

https://static.news.ru/photo/997ec58c-c6a1-11ea-80db-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Актёр театра и кино Артур Ваха, который является Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, рассказал, что связаться с коллегой по творческому цеху сейчас нет никакой возможности. Это не позволяют условия домашнего ареста.

Ваха является давним другом Ефремова, которому обязан знакомством со своей будущей женой, молодой актрисой Викторией Романенко. Первая встреча с девушкой состоялась на спектакле «Амстердам» в театре «Современник», где Ефремов исполнял одну из ролей.

Довелось артистам поработать и на одной съёмочной площадке, оба играли в сериале «Следователь Тихонов».

Связаться с Мишей невозможно. Потому что это запрещено. И просто нереально. Так что связываемся через космос, — цитирует Ваху KP.ru.

Издание также отмечает, что некоторые друзья Ефремова скептически относятся к заявлениям его адвоката Эльмана Пашаева. После того, как актёр был отправлен под домашний арест, о нём поступает противоречивая информация — о том, что артист перенёс сердечный приступ и даже пытался наложить на себя руки, то отказался считать себя виновником аварии, хотя поначалу публично покаялся.

Поскольку актёру запрещено выступать с заявлениями, чтобы не оказать влияние на ход следствия, повестку в информационном поле создает его защитник. Некоторые считают, что именно он является автором подобного «информационного шума».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. По некоторым данным, общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП.

14 июля появилась информация о том, что Ефремов якобы планирует сменить защитника. Его интересы может представлять Пётр Хархорин.