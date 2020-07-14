«Я забрал его домой одним днём»: адвокат — о планах Ефремова заменить его

https://static.news.ru/photo/1287d33e-c66f-11ea-a659-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал сообщения СМИ о планах артиста заменить защитника. Он отметил, что Ефремов достаточно умён, чтоб понять, что недоброжелатели активизировались, чтобы окончательно «погубить» его.

Вы меня танком от него не уберёте. Ефремов же достаточно умный мужик. И понимает, что недоброжелатели сейчас максимально активизировались, чтобы от меня избавиться. Который день телеканалы меня полоскают — для чего? Думают, что Михаил от меня откажется, и они его погубят, — заявил он в интервью StarHit.

Он подчеркнул, что у него с артистом сложились тёплые и доверительные отношения и он сделает всё возможное, чтобы помочь своему подзащитному.

Я его забрал домой одним днём, что они после этого хотят? Подобного в практике раньше не было, после аналогичного преступления — только под стражу, — напомнил Пашаев.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, который работал в службе доставки еды. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет колонии.

По делу проходят четверо потерпевших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. По некоторым данным, общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей. Накануне стало известно, что Ефремов якобы планирует сменить адвоката. Его интересы может представлять Пётр Хархорин.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» было показано видео с места аварии. Выяснилось, что актёр пытался откупиться у автоинспектора. На записи слышен голос Ефремова, который выкрикивает, что готов расплатиться прямо сейчас, писал NEWS.ru.