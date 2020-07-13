Попытка Ефремова откупиться на месте ДТП попала на видео

https://static.news.ru/photo/b9582d3c-c532-11ea-bd86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, пытался откупиться прямо на месте аварии. Видеодоказательство показали в эфире программы «60 минут». Позднее ролик появился также в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

Судя по кадрам, инспектор ГИБДД заполняет протокол об административном правонарушении в отношении артиста. На заднем фоне слышен голос самого актёра, который выкрикивает, что готов расплатиться прямо сейчас.

Давайте я сейчас уйду, а потом заплачу вам все деньги, — слышно на записи.

На этом видеофрагмент обрывается. Актёра также сняли в момент медосвидетельствования. На кадрах он показывает средний палец медикам или полицейским.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас актёр помещён под домашний арест и может получить до 12 лет колонии.

Впоследствии адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии «участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно интерпретировали, писал NEWS.ru.