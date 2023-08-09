Правда ли, что Юлия Пересильд не была в космосе: какие есть доказательства

Фото: Роскосмос

Юлия Пересильд

Музыкант Юрий Лоза заявил, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос во время съемок фильма «Вызов», потому что «Земля плоская». Кто еще не верит в то, что актриса была на МКС?

Драма «Вызов» режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате более двух миллиардов рублей. Она вышла на экраны 20 апреля и стала первым фильмом в истории мирового кинематографа, кадры для которого частично сняли в космосе.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на Международной космической станции 12 дней. Им и автору идеи, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, президент России Владимир Путин вручил государственные премии.

Кто не верит, что Пересильд летала в космос

Музыкант и автор песен Юрий Лоза считает, что кадры для фильма «Вызов» не могли сниматься за пределами Земли. Артист даже готов поспорить с научными фактами.

«Я давно придерживаюсь версии плоской Земли. <...> [Пересильд летала в космос] или не летала. Или вам сняли это. Никто же не отрицает, что Гагаринское „поехали“ или Королевское „даю старт“ сняты потом в студии. Это не отрицается никем и никак», — заявил он.

Актер Станислав Садальский, когда фильм «Вызов» находился на стадии проекта, заявил в социальных сетях, что рабочая группа не полетит в космос. По его словам, съемки на МКС — рекламный ход. После выхода картины на экран артист не отступил и заявил PopCornNews, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко не были на МКС. Садальский отметил, что «никто не может знать этого наверняка», но от своей версии он не отступит.

«Это все вранье. Мне в свое время тоже подарили место на Ваганьковском кладбище. Никто никуда не летал, все рисуют в павильонах. Мне сказали, что все это устроил театр», — высказался Садальский.

Что Путин думает о полете Пересильд в космос

Владимир Путин при награждении Пересильд, Шипенко и Эрнста назвал драму «Вызов» прорывом в мировом кино, который совершила российская команда кинематографистов. Президент России также подтвердил, что фильм частично снимался в невесомости.

«Сцены взлета, посадки и предельно сложной работы хирурга на околоземной станции, конечно, завораживают отвагой, реализмом. Эти кадры не нарисованы на компьютере: съемки происходили в настоящем космосе, в его экстремальных условиях, и такого, конечно, раньше не было», — заявил он.

Юлия Пересильд после премьеры фильма «Вызов» опубликовала в социальных сетях видео, снятое на МКС. Оно стала очередным доказательством съемок в космосе. Артистка рассказала, что изначально записала кадры для дочек. Она хотела показать им, как ведут себя различные предметы в условиях невесомости. Но после выхода картины поняла, что хочет передать всем российским зрителям свои ощущения от полета. Актрисе также удалось запечатлеть на видео поверхность Земли и черное пространство космоса.

Подтверждают полет артистов на МКС и слова начальника отдела подготовки космонавтов Центра им. Гагарина Андрея Кондратьева. Он рассказал, что Пересильд и Шипенко не просто были в космосе, но и выполняли исследовательские работы.

«Конечно, то, что говорят в соцсетях, — неправда. Им (Шипенко и Пересильд. — NEWS.ru) было чем заняться на корабле. Они были не просто пассажирами. На них были возложены определенные функциональные обязанности. Конечно, эти обязанности нельзя сравнивать с обязанностями профессиональных космонавтов — командира, например, или бортинженера», — отметил Кондратьев.

Читайте также:

Жена Эрнста расплакалась в Кремле: кадры вручения наград в День России

Садальский получил от Пересильд ответ за то, что назвал ее «выпивохой»

«Вызов» с Пересильд: каким получился первый фильм, снятый в космосе