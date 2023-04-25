Садальский получил от Пересильд ответ за то, что назвал ее «выпивохой» Актриса Юлия Пересильд заявила, что «не в курсе» о Станиславе Садальском

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Станислав Садальский

Советский и российский актер Станислав Садальский назвал свою коллегу по цеху, исполнительницу главной роли в фильме «Вызов» Юлию Пересильд счастливым человеком. Таким образом артист прокомментировал «Царьграду» слова Юлии о том, что она не знает, кто такой Садальский. Об этом актриса сообщила после того, как тот назвал ее в одном из интервью «выпивохой».

Как поясняет издание, Садальский скептически отнесся к полету Юлии Пересильд в космос для съемок фильма «Вызов» на борту Международной космической станции. Он назвал актрису «выпивохой», отметив, что так «улетать в космос» может любой, если злоупотребит спиртным. В ответ актриса заявила, что «не в курсе о Садальском».

Какая она счастливая, ей предстоит еще узнать меня! <...> Ничего страшного, всех забудут, Смоктуновского не знают, это наша жизнь, — прокомментировал актер слова Пересильд.

Издание уточняет, что полет актрисы в космос, как и съемки на борту МКС, вызывают массу вопросов у зрителей, космонавтов и в актерском сообществе. А сама Юлия Пересильд начала жаловаться, что ее затравила аудитория.

Кассовые сборы фильма «Вызов» за выходные 22–23 апреля составили 426 млн рублей. Первая снимавшаяся в космосе картина возглавила прокат в России и СНГ. Роли в фильме исполнили актеры Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, а также летчик-испытатель Олег Новицкий и космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.