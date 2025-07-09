Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 13:00

Домашняя куриная колбаса! Проще простого — проверенный рецепт с фото

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте аромат свежей, только что приготовленной колбасы, которая буквально тает во рту. Без консервантов, без усилителей вкуса — только натуральные ингредиенты и душевность. Этот рецепт домашней куриной колбасы со сливками станет вашим любимым — проверено на самых привередливых гурманах!

Берем 1 кг куриного филе (лучше бедро) и 300 г куриного жирка — это обеспечит сочность. Пропускаем через мясорубку с крупной решеткой дважды. В фарш добавляем 100 мл холодных сливок 20% — они сделают текстуру невероятно нежной. Приправляем по вкусу: 1,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, по щепотке мускатного ореха, белого перца и чесночного порошка. Для цвета можно добавить 1/2 ч. л. сладкой паприки.

Секрет идеальной консистенции — вымешивание. Минут 10 активно работаем руками, пока фарш не станет липким и пластичным. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 2 часа — так вкусы «поженятся», а колбаса будет держать форму.

Наполняем подготовленные кишки (можно использовать искусственную оболочку) с помощью насадки для колбасок, оставляя небольшой запас. Формируем звенья по 15–20 см, перекручивая оболочку. Иглой делаем несколько проколов в каждом звене — это предотвратит разрыв при варке.

Варим колбаски при 80 °C около 40 минут — вода не должна бурлить! Затем обдаем ледяной водой и подвешиваем на пару часов для просушки. Для румяной корочки можно слегка обжарить на гриле или сухой сковороде.

Подаем теплой с горчицей и хрустящим багетом. В разрезе — нежно-розовая, сочная, с едва уловимыми нотками муската.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
колбасы
курица
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Составлен список мощнейших ударов по объектам на Украине с начала СВО
Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды
В Вологде решили снести памятник Сталину и вернуть за него деньги
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.