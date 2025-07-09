Домашняя куриная колбаса! Проще простого — проверенный рецепт с фото

Представьте аромат свежей, только что приготовленной колбасы, которая буквально тает во рту. Без консервантов, без усилителей вкуса — только натуральные ингредиенты и душевность. Этот рецепт домашней куриной колбасы со сливками станет вашим любимым — проверено на самых привередливых гурманах!

Берем 1 кг куриного филе (лучше бедро) и 300 г куриного жирка — это обеспечит сочность. Пропускаем через мясорубку с крупной решеткой дважды. В фарш добавляем 100 мл холодных сливок 20% — они сделают текстуру невероятно нежной. Приправляем по вкусу: 1,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, по щепотке мускатного ореха, белого перца и чесночного порошка. Для цвета можно добавить 1/2 ч. л. сладкой паприки.

Секрет идеальной консистенции — вымешивание. Минут 10 активно работаем руками, пока фарш не станет липким и пластичным. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 2 часа — так вкусы «поженятся», а колбаса будет держать форму.

Наполняем подготовленные кишки (можно использовать искусственную оболочку) с помощью насадки для колбасок, оставляя небольшой запас. Формируем звенья по 15–20 см, перекручивая оболочку. Иглой делаем несколько проколов в каждом звене — это предотвратит разрыв при варке.

Варим колбаски при 80 °C около 40 минут — вода не должна бурлить! Затем обдаем ледяной водой и подвешиваем на пару часов для просушки. Для румяной корочки можно слегка обжарить на гриле или сухой сковороде.

Подаем теплой с горчицей и хрустящим багетом. В разрезе — нежно-розовая, сочная, с едва уловимыми нотками муската.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.