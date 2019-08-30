https://static.news.ru/photo/bf065a94-cca2-11e9-aa97-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти посёлка Ульяновка, расположенного в Ленинградской области, могут снести дом, в котором президента России Владимира Путина ранее принимали в пионеры. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда рабочей академии Борис Гавшин.

В Ульяновке действует историко-культурный комплекс Ульяновых — Елизаровых. Он связан с именами первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ленина и народного комиссара путей сообщения РСФСР Марка Елизарова.

Здесь же принимали в пионеры Владимира Путина, соответствующая табличка есть у входа. Комплекс является местом притяжения для местных жителей. Кроме того, здесь проходят различные мероприятия. Недавно мы организовали международную конференцию, посвящённую 140-летию со дня рождения Сталина, — рассказал Гавшин.

По его словам, в настоящее время на территории идёт засыпка мусора. Директор фонда опасается, что местные власти могут захватить территорию и снести комплекс.

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