Доктор Мясников оценил летальность «йота»-штамма

Слухи о том, что «йота»-штамм коронавируса отличается высокой летальностью, преувеличены. Об этом заявил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале.

По словам специалиста, до него дошли сообщения, что в Нью-Йорке выявили разновидность коронавируса «йота», которая среди людей старше 45 лет даёт летальность до 82% и передаётся быстрее на 25%. Мясников назвал эти цифры бредом.

У Эболы смертность намного ниже, да и вообще… Нет вирусов с таким уровнем смертности, ни оспа (30%), ни что другое… У чумы сегодня смертность 7%, если лечить вовремя. Каких Армагеддонов нам только не сулили! — написал он.

Мясников добавил, что на фоне пандемии корoнавируса все как-то позабыли про существование гриппa, хотя в первую волну COVID-19 вирусы гриппа находили у четвeрти заболевших. По его мнению, именно наличие обоих вирусов одновременно приводит к тяжёлым последствиям. И профилактика нужна от каждого в отдельности.

Ранее сообщалось, что уже семь лет назад ситуация с инфекциями напоминала пороховую бочку с дымящимся фитилём. Мясников уверен, что на фоне нынешней ситуации с пандемией коронавируса написанные им семь лет назад слова о грозящей эпидемии «читаются уже по-другому».