Мясников рассказал о сделанном в 2014 году пророчестве о коронавирусе

Цитату из книги, написанной семь лет назад, привёл в своём Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, высказанные в книге идеи в настоящее время оказались, по сути, пророческими.

Так, в предисловии к изданию Мясников говорит о «слепой зоне», возникшей вокруг темы инфекций.

Антипрививочное движение недалёких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны, — предостерёг об угрозе распространения новых вирусов врач.

По словам Мясникова, уже семь лет назад ситуация с инфекциями напоминала пороховую бочку с дымящимся фитилём. Врач уверен, что на фоне нынешней ситуации с пандемией коронавируса написанные семь лет назад слова «читаются уже по-другому».

Ранее Александр Мясников призвал не относиться к вакцине как к «эликсиру бессмертия».