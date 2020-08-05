Доктор Мясников объяснил, почему второй волны COVID-19 не будет

https://static.news.ru/photo/a8ce6f34-d717-11ea-b386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Александр Мясников уверен, что второй волны коронавирусной инфекции не будет. Но при этом COVID-19 никуда не исчезнет.

Природа нового коронавируса такова, что придя к нам в человеческую популяцию, он с нами и останется навечно. Нет никакой второй или третьей волн, инфекция ведёт себя по типу торфяного пожара, тихо тлея и периодически вырываясь наружу. Там, где его ещё не было — надо быть готовым, что будет, коронавирус так или иначе утвердится на планете и выродится (как и его предшественники) в банальные ОРЗ, — считает эксперт.

По его словам, для прекращения роста тяжёлых случаев заболевания необходимо не менее 60–70% заболевших. Например, в Москве или Нью-Йорке выраженных вспышек уже не будет, так как в этих городах многие уже переболели, передаёт «Экспресс газета».

В мире к этому дню COVID-19 заражены более 18,5 млн человек, более 700 тысяч умерли, более 11,1 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заболевших в мире. Сейчас на территории 83 регионов Российской Федерации зафиксированы 5204 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

669 026 выздоровели. Умерли 14 490 человек. 139 из них скончались за последние сутки. Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 244 784 заразившихся. За сутки коронавирусом заболели ещё 687 человек. 184 969 выздоровели. 4521 умер.

Как ранее писал NEWS.ru, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что регионам России может понадобиться дополнительная финансовая поддержка во время второй волны коронавирусной инфекции.