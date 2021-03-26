Дочери Путина привились от коронавируса российской вакциной

https://static.news.ru/photo/3821556c-8e1e-11eb-adf7-96000091f725_660.jpg Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дочери главы государства привились от COVID-19 раньше отца и использовали для этого отечественный препарат.

Представителя Кремля спросили, вакцинировались ли близкие Путина, прежде всего дочери.

Насколько мне известно, да, они даже раньше привились, — приводит ответ Пескова РИА Новости.

На вопрос, была ли вакцина, которой привили дочерей президента, российской, пресс-секретарь ответил кратким «разумеется».

В августе 2020 года, объявляя о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V», Путин отметил, что одна из его дочерей испытала препарат на себе, писал NEWS.ru. Сам президент вакцинировался 23 марта. Процедура была непубличной. В Кремле не назвали препарат, которым привился Путин, однако известно, что речь идёт об одной из трёх разработанных в России вакцин. Глава государства заявил, что намерен расширить географию рабочих поездок после получения прививки.

26 марта Песков рассказал, что самочувствие Путина после вакцинации остаётся хорошим.