Дочь российского политика Бориса Немцова Дина заявила, что рада переименованию площади в Праге в честь отца.
Площадь перед российским посольством в столице Чехии будет названа в честь погибшего политика 27 февраля — в пятую годовщину его убийства.
Я очень рада, что моего папу уважают во всем мире, — написала дочь Немцова от журналистки Екатерины Одинцовой в своём блоге.
Таким образом, Прага станет пятой мировой столицей, в которой будет увековечена память политика,
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Праги решили назвать площадь в шестом районе города, где расположено здание посольства России в Чехии, именем Бориса Немцова. Мэр города Зденек Гржиб заявил, что голосование на эту тему пройдёт 24 февраля.
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