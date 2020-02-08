https://static.news.ru/photo/f7cecf8c-4b2d-11ea-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Дина Немцова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь российского политика Бориса Немцова Дина заявила, что рада переименованию площади в Праге в честь отца.

Площадь перед российским посольством в столице Чехии будет названа в честь погибшего политика 27 февраля — в пятую годовщину его убийства.

Я очень рада, что моего папу уважают во всем мире, — написала дочь Немцова от журналистки Екатерины Одинцовой в своём блоге.

Таким образом, Прага станет пятой мировой столицей, в которой будет увековечена память политика, передаёт Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Праги решили назвать площадь в шестом районе города, где расположено здание посольства России в Чехии, именем Бориса Немцова. Мэр города Зденек Гржиб заявил, что голосование на эту тему пройдёт 24 февраля.