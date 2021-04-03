Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к матери

https://static.news.ru/photo/f6ca1c64-d76e-11e9-a377-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В честь юбилея актрисы Анастасии Заворотнюк, её дочь Анна обратилась к матери.

Мамочка, ты мой самый яркий свет, — написала девушка в своём Instagram.

Также Анна поблагодарила подписчиков за присланные поздравления и попросила коллективно помолиться о маме.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья Заворотнюк долгое время не комментировала ситуацию, однако затем было подтверждено, что Анастасия действительно проходит лечение от глиобластомы.

Профессор и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, принимавший участие в лечении онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, раскрыл подробности её состояния. По словам специалиста, оно оставляет желать лучшего и вряд ли артистка сможет вернуться к прежней работе. Об этом писал NEWS.ru.