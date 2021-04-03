Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к матери

В честь юбилея актрисы Анастасии Заворотнюк, её дочь Анна обратилась к матери.
Мамочка, ты мой самый яркий свет, — написала девушка в своём Instagram.
Также Анна поблагодарила подписчиков за присланные поздравления и попросила коллективно помолиться о маме.
3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет.
В августе 2019 года СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья Заворотнюк долгое время не комментировала ситуацию, однако затем было подтверждено, что Анастасия действительно проходит лечение от глиобластомы.
Профессор и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, принимавший участие в лечении онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, раскрыл подробности её состояния. По словам специалиста, оно оставляет желать лучшего и вряд ли артистка сможет вернуться к прежней работе. Об этом писал NEWS.ru.