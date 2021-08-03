Директор аквапарка сообщил, почему не впустил ребёнка-аутиста

Директор аквапарка в Волжском под Волгоградом Григорий Газарян заявил, что не пустил 14-летнего ребёнка-аутиста из соображений безопасности. Об этом он сообщил РИА Новости.

Считаю, что сделал правильно... исходя из безопасности этого же ребёнка и окружающих детей, которых он мог потенциально повредить, — цитирует его агентство.

Газарян рассказал, что, судя по видеонаблюдению, у 14-летнего аутиста были неконтролируемые движения, которыми «он мог сбить любого ребёнка, а там везде плитка — всё могло закончиться плачевно».

Однако прокуратура проверит, насколько законно ребёнка не пустили в аквапарк. Региональный детский омбудсмен заявила, что считает отказ необоснованным.

Инцидент произошёл, когда семья с ребёнком-инвалидом попыталась посетить аквапарк, но охранник, увидев странные движения мальчика, воспрепятствовал им. Администратор же прямо заявил матери, что ребёнок всё равно не поймёт, в машине он или в аквапарке, и предложил оставить его под присмотром на автостоянке.

Женщина пожаловалась в прокуратуру.