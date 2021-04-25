Диетологи рассказали, как не ошибиться при выборе мяса для шашлыка

https://static.news.ru/photo/75567c18-a6a7-11eb-a8ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы шашлык стал приятным блюдом в кругу семьи и друзей во время отдыха на природе, следует правильно выбрать сырое или уже замаринованное в контейнере мясо. В противном случае оно может стать кладезью бактерий, передаёт сайт телеканала «360» со ссылкой на советы диетологов.

В частности, Дарья Русакова рекомендовала не забывать обращать внимание на срок годности. Причём, это важно как по отношению к сырому мясу, так и к тому, что готово к жарке в маринаде.

Чем меньше будет ингредиентов в составе, тем более натуральным и качественным будет шашлык, — пояснила Русакова.

Внимательно стоит отнестись к маринаду ещё и потому, что в ряде случаев Следует помнить, что маринад он призван скрыть несвежее мясо. Тогда в него добавляют много специй, уксус и другие ароматизаторы, которые нейтрализуют характерный запах.

Более того, и сам маринад является идеальной средой для роста энтерококков и кишечных палочек, предупредила Нурия Дианова. Риск сохранится, даже если хорошо прожарить шашлык.

Кроме того, она посоветовала не покупать мясо, которое у продавца лежит около зелени и овощей.

Где зелень и овощи, всегда существует риск получения земли, спор, бактерий и простейших. То, что потом дает определённую схожую симптоматику с проявлением диарейного синдрома, нарушения процессов пищеварения, — рассказала Дианова.

Помимо прочего, специалисты напомнили о необходимости тщательно промывать мясо перед употреблением. Это так же важно, как и хорошо его прожаривать. Недостаточно приготовленные куски создают риск заражения кишечными инфекциями, листериозом, сальмонеллезом или гельминтозами.

Впрочем, сырое мясо имеет и другие недостатки. Так, например, кулинар Пётр Пахомов рассказал, что чем оно более свежее, тем жёстче станет в процессе жарки.

Ранее Пахомов перечислил основные заблуждения россиян при приготовлении шашлыка. По его словам, главной ошибкой является мнение, что для мариновки мяса достаточно двух часов. Он утверждает, что этого слишком мало.