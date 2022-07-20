Диетолог раскрыла причину тяги к соленой и жирной пище Диетолог Соломатина объяснила, что тяга к соленой и жирной пище вызвана «памятью предков»

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru объяснила, почему у человека возникает желание есть вредные для организма продукты. По ее словам, подобная тяга является следствием процессов, которые происходили с первобытным человеком, страдающим от голода. Для него нахождение редкой высококалорийной пищи стимулировало центр удовольствия в мозге.

У нас так устроен механизм в организме — возникает потребность в сахаре, в жирной пище и в соли, потому что организм запрограммирован на то, что бывают перебои с ней. Раньше же у первобытных людей, как и у животных, пища была не всегда, и поэтому, если есть калорийную пищу, стимулируется центр вознаграждения, поощряющий потребление, и то же самое с солью — она была не всегда. Нам кажется, что мы съели что-нибудь вредное, получили удовольствие — это как раз такая память предков, значит мы выживем, — заявляет специалист.

Соломатина подчеркивает, что на сегодняшний день стимулировать центр удовольствия не составляет труда, так как те продукты питания, которые для первобытного человека были редкостью, для современного человека предельно доступны. И так как организм продолжает поощрять любой прием вредной пищи, у человека возникает привыкание, вследствие чего выявляется проблемная реакция организма. В большей степени речь идет о людях, страдающих от повышенного давления и проблем с почками.

Ранее Соломатина рассказала, как человеку легко отказаться от фастфуда. По ее словам, легко и навсегда избавиться от желания есть фастфуд можно, только сформировав правильные пищевые привычки. Кроме того, учитывая, что вредная еда вызывает настоящую зависимость, необходимо найти ей такую замену, которая будет приносить не меньшее удовольствие. Это может быть хобби или спорт.